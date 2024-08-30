هل تجد نفسك مستاءً من رصيدك الذي يتناقص بسبب خدمات ليبارا التي لم تشترك بها أو لم تعد بحاجة إليها؟ إذا كنت تبحث عن طريقة لوقف هذه الخدمات المستنزفة للرصيد،…